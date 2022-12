L'intervento all'assemblea degli azionisti di Massimo, amministratore Indipendente diBuongiorno a tutti, azionisti in qualità di e a nome dei consiglieri non esecutivi che sono entrati nel CdA, alcune considerazioni sul lavoro svolto. Come sapete negli ultimi mesi la Juve ha affrontato sfide senza precedenti. Il cda ha impiegato molto tempo per esaminarle con esperti indipendenti, analizzando con esperti prima del bilancio. Un lavoro impegnativo, svolto al meglio delle capacità, con massima diligenza nell’interesse di Juventus. Per darvi un’idea, vale la pena ricordare che tra settembre e dicembre più di 10 riunioni, precedute da lavori preparatori. Nello stesso periodo sono stati analizzati diversi documenti, chiesto pareri a esperti esterni, discusso con management e consulenti, confrontato con revisori esterni e autorità di vigilanza. Sono stati ascoltati i contributi di ciascuno. Questo consiglio ha sviluppato un canale di comunicazione con le autorità di vigilanza e questo continuerà anche in futuro. Con la condivisione del presidente, è apparsa la complessità di questi profili, come emerso dai comunicati. A seguito dal lavoro svolto, il cda ha rivisto alcune cifre e le ha comunicate in trasparenza. Questo ha portato al nuovo progetto di bilancio. Oltre a questo il consiglio continua nel lavoro di governance.