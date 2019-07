Delirio per la Juventus in Cina. I tifosi asiatici hanno seguito l'allenamento bianconero di oggi ed alcuni di loro hanno intonato gli stessi cori che ogni domenica gli ultras della Juventus dedicano ai campioni bianconeri. Il risultato, ovviamente, non è stato proprio uguale all'originale ma è certamente da apprezzare lo sforzo dei tifosi che hanno imparato i cori che ogni domenica si cantano all'interno degli stadi italiani.



Ecco il video dei tifosi cinesi che cantano i cori degli ultras della Juventus: