Da parte della politica c’è un attacco frontale alla Juventus e a tutti gli juventini, eppure da anni si sente parlare di “”. La grande piovra bianconera che, secondo chi racconta frottole, tutto controllerebbe dal calcio italiano alle decisioni delle istituzioni.E invece le dichiarazioni di chi legifera ci dicono tutto il contrario. Il presidente del Senatonon trova niente di meglio che accusare la Juventus di “rubacchiare”. Per l’ex Primo Ministro, il club bianconero non si potrebbe nemmeno nominare, un po’ come Voldemort in Harry Potter. Ultimo è il parlamentare di Italia Viva Enrico, anche membro del Toro Club Parlamento: “La Juve ruba da 50 anni, potremmo istituire una commissione d’inchiesta. D’accordo con La Russa? Sulla fede calcistica sono d’accordo con chi è antijuventino”.Sui social c’è già chi gli chiede conto. La risposta è scontata, sempre la stessa storia:. L’ironia va bene, ben vengano gli sfottò tra le tifoserie se non si sfocia nella violenza. Ecco, però se si è membri eletti dai cittadini del Parlamento un minimo di attenzione in più ci vorrebbe. Le becerate lasciatele a noi nei bar e allo stadio, dai politici ci aspetteremmo altro.