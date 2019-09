Tra i vari argomenti affrontati da Delio Rossi ai microfoni di Radio Sportiva, c'è anche la posizione di Dybala nella squadra di Sarri: "E' un giocatore a cui piace essere schierato da seconda punta o esterno per tagliare al centro. Sarri deve essere bravo a lavorare sull'argentino senza però rivoluzionare il suo gioco. Paulo centravanti? Può essere una soluzione, ma credo non sia l'ideale per l'allenatore della Juventus".