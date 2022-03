L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri e del suo operato svolto fino a questo momento.



'Gli allenatori sono di tre tipi: i maestri, tipo Zeman o Sacchi, gli intermedi come Allegri o Ancelotti, e i gestori come Zidane o Deschamps. Parliamo di un allenatore importante in una piazza che conosce benissimo e che da lui vuole i risultati: per il bel gioco si sarebbero rivolti ad altri. Ricordiamoci che la base di partenza era però un quarto posto all'ultimo tuffo e quanto gli siano mancati giocatori importanti come Chiesa e Dybala. Brava la società a intervenire sul mercato'.