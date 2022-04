A special visit to the Regina Margherita and Casa UGI in Turin this afternoon



Gran bel gesto da parte dei giocatori della, che nella giornata di oggi, in attesa della sfida casalinga di domenica contro il Venezia, hanno dedicato qualche ora ai bambini meno fortunati. Una delegazione della squadra, infatti, ha visitato i pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dele di, come documentato dal sito ufficiale del club attraverso una serie di immagini.Il gruppo era composto da Giorgio, Leonardo, Mattia, Alvaro, Federicoe Carlo, accompagnati anche da mister Massimiliano, che hanno posato per un paio di scatti con l'equipe di medici, infermieri e operatori dell'ospedale torinese, per poi incontrare i piccoli degenti ai quali hanno dispensato sorrisi e autografi.Ecco il post con tutte le immagini della visita: