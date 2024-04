Juventus, Manna al Napoli

Aurelioha scelto un altro juventino. Ebbene sì, dopo Cristiano- di cui però sembra aver scoperto la fede calcistica solo nel momento dell'addio - il patron delha deciso di puntare su un ulteriore dirigente dal cuore e dal passato (ad oggi ancora presente) bianconero qual è Giovanni, tra i principali artefici degli ultimi anni del progettoa Torino.Scrive così Tuttosport: "A prescindere dall'assunto che Giovanni Manna sia (e lo è) un ottimo professionista e che porti in dote già ottime esperienze che impreziosiscono i "soli" 35 anni di età, il fatto che Aurelio De Laurentiis scelga il prossimo direttore sportivo del Napoli tra uno dei dirigenti ancora sotto contratto (un altro anno) della Juventus,Ma sarebbe ingeneroso e banale ridurre tutto a una ripicca adolescenziale, soprattutto se si ha a che fare con dirigenti lungimiranti e illuminati del calibro del presidente del Napoli [...]"."E che la professionalità di Manna sia di alto livello è confermato anche da come" prosegue il quotidiano. "A Napoli, c'è da giurarci, manterrà il suo profilo mediaticamente basso (poca ribalta e pochi rapporti con i giornalisti) che di sicuro non spiacerà a un presidente protagonista come De Laurentiis. Che, intanto, è alle prese con la questione allenatore. Mentre restano le candidature di Italiano e Palladino (il sogno Conte sullo sfondo), si è aperta un'ipotesi Pioli".