Ferdinando Del Sole sembrava poter essere tra i talenti più in crescita nelle giovanili della Juventus, ma, dopo essere arrivato a un passo dall'esordire in prima squadra grazie a Massimiliano Allegri, non ha rispettato le attese, finendo in prestito al Pescara in Serie B nel corso della passata stagione. E ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è l'accordo tra il club bianconero e la Juve Stabia per un nuovo prestito secco, che andrà a rinforzare la squadra neopromossa nella serie cadetta. Domani si può chiudere ufficialmente l'operazione che riguarda Del Sole.