Torna al gol con la maglia della Juventus Under 23 l'attaccante Ferdinando Del Sole, rientrato alla base quest'anno dopo i prestiti al Pescara e alla Juve Stabia. Alla prima partita disputata (non era stato convocato per le prime due di campionato) il classe '98, entrato in campo al 67', è andato in gol pochi minuti dopo su rigore, per l'1-1 che ha chiuso la partita di ieri sera contro l'Albinoleffe. Un lieto evento festeggiato anche dalla sua fidanzata Valentina Rocchi, che su Instagram ha commentato con una frase eloquente: "Buona la prima".



Gli ultimi scatti "social" di Valentina nella nostra fotogallery