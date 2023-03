L’11 aprile prossimo laè chiamata a ribaltare il risultato, a, e provare ad alzare per la seconda volta nella sua storia laLa seconda volta, perché la prima – storica -, vittoria di una squadra B in Italia arrivò nella tarda serata del 27 giugno 2020. La Juve Under 23, all’epoca allenata da mister, ebbe la meglio per 2 a 1 della Ternana, al Manuzzi di Cesena, grazie alle reti di. Tra i protagonisti, quella sera prese un palo, c’era l’ala offensiva classe ’98 Ferdinando. Il giocatore, oggi in forza al, ci ha raccontato in esclusiva le emozioni di quella sera, la sua esperienza a Torino e l’importanza delle seconde squadre.E’ stato un sogno che tutti desideravamo in quel momento, perché volevamo scrivere un pezzo di storia per la società bianconera, una delle più forti in Italia e che soprattutto punta ad esserlo nelle competizioni di livello internazionale.Ci abbiamo sempre creduto perché la squadra era composta da giocatori importanti, avevamo un allenatore di livello che ci ha portati sulla strada giusta e tutti volevamo alzare quella coppa.Ho vissuto emozioni indescrivibili che porto nel bagaglio d’esperienze personali in carriera. Sarò per sempre grato di aver raggiunto quel traguardo.Assolutamente tanto. E’ un allenatore che non ha bisogno di essere stimolato perché possiede le caratteristiche di quelli più importanti. Sicuramente farà carriera.Arrivarono complimenti da tutti, ad iniziare dal presidente e la famiglia Agnelli. I giocatori della prima squadra si complimentarono con noi. Insomma, fu lampante il prestigio di aver alzato un trofeo.Sì mi sono allenato spesso e sono stato anche convocato con la prima squadra. Sono avvenimenti indescrivibili, in particolare, perché sei al fianco di giocatori del calibro di Higuain e Dybala. Nel calcio di oggi sono in pochi ad avere uno spessore come il loro.Fagioli possedeva già qualità importanti, era evidente. Non ho mai avuto dubbi sulle sue potenzialità e della carriera che lo aspettava.Credo siano davvero un progetto utile. Dimostrazione è il percorso che si può fare nel salto dal campionato Primavera a quelli dei cosiddetti “grandi”, dove c’è differenza. Per me, avere a disposizione una società come la Juventus è stato motivo d’orgoglio. Bisogna tenersi strette esperienze come quelle. Serve come crescita per il club e per chi è chiamato a dare il proprio contributo.Assolutamente. E’ una squadra imprevedibile. Sicuramente all’andata non è andata come nelle attese ma sono convinto che al ritorno sarà una partita completamente diversa.Quest'anno è un campionato importante per noi. Il progetto societario è nuovo, la nostra squadra è composta da giocatori nuovi. Abbiamo raggiunto la salvezza, il secondo traguardo sono i playoff e vedere in futuro cosa ci aspetta.