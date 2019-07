Your browser does not support iframes.

"Sappi che io sarò sempre dalla tua parte, senza dubbi e incertezze". Usa le parole della canzone Dalla tua parte di Alessandra Amoroso la bella Valentina Rocchi, fidanzata dell’attaccante Ferdinando Del Sole, che la Juventus ha appena prestato alla Juve Stabia. Il ragazzo lascerà dunque nuovamente Pescara, città in cui la ragazza è nata e vive tuttora (e dove i due si sono incontrati), ma d’altra parte si riavvicinerà alla sua famiglia. La dedica di Valentina su Instagram arriva alla vigilia della partenza per il ritiro dei campani a Rivisondoli, in Abruzzo: da Pescara dista meno di un’ora e mezza, magari ci sarà tempo per qualche incontro fugace…