Del Piero e Zidane alla Juventus? Il 'sogno' di Ardoino (Tether) in una foto

2024 Getty Images

ormai non si trattiene più. Dopo la citazione ciceroniana scelta domenica per commentare la rovinosa sconfitta dellasul campo della Fiorentina - "fino a quando, dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?" -, oggi il CEO di, la stablecoin che di recente ha acquisito una quota di minoranza del club bianconero (poco sopra il 5%) ha condiviso sul proprio profilo X un'immagine, evidentemente creata con l'Intelligenza artificiale, dia un ipotetico tavolo della Continassa, con il logo della Juventus ben visibile alle loro spalle e l'emoji di una zebra.

Il messaggio di Ardoino (Tether)

Che cos'è Tether

Una foto simbolica, che evidentemente racconta di un desiderio di Ardoino di vedere, in futuro, le due leggende bianconere in un ruolo importante in società, magari il primo in dirigenza e il secondo in panchina. Per ora solo suggestione, ovviamente, poi chissà…Tether, che in ordine di nascita e di grandezza è la prima stablecoin al mondo, ha acquisito di recente una quota di minoranza della Juventus (poco sopra il 5%), scelta in quanto - come asserito dallo stesso Ardoino - "è una grande società in difficoltà". "Abbiamo investito una cinquantina di milioni che, sui nostri 13,7 miliardi di profitti del 2024, sono poca cosa. Potevamo permettercelo", ha affermato di recente il CEO, tifoso bianconero originario della Liguria. "Comprare la Juve? Siamo appena entrati, dobbiamo prima farci un'idea".Sempre Ardoino aveva parlato così nelle scorse settimane ai microfoni de Il Corriere di Torino: "Era un processo che durava da un po' di tempo, qualche mese, nel quale abbiamo acquistato quote sul mercato: siamo ancora piccolini. Vorremmo poter aiutare l'attuale dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c'è alcun piano machiavellico. Contatti con John Elkann e Exor? Ci sono stati scambi con la dirigenza e la proprietà, per una valutazione strategica. Perché la Juve? Direi che dietro c'è una serie di fattori, a partire dal tifo: sia io che Giancarlo Devasini siamo tifosi bianconeri. Non siamo un fondo speculativo. E pensiamo che la squadra abbia potenzialità incredibili, del resto la Juve è tra i club più importanti del mondo: ci sembrava doveroso sostenere un'opportunità italiana. La Juve è troppo importante, noi entriamo in punta di piedi, perché la tifoseria deve abituarsi alla nostra presenza. Possibile sponsor? Non lo escludo, ma in questo momento non sono a conoscenza dei termini di un eventuale contratto di sponsorizzazione. Di certo non si fa tutto questo per pubblicità: abbiamo chiuso lo scorso anno con 13.7 miliardi di utili, abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la squadra per i prossimi 2000 anni".