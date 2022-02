L'ex numero 10 della Juventus Alessando Del Piero ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le parole del capitano:



VLAHOVIC - "Vlahovic esulta con la linguaccia come me? È stato un bel tuffo nel passato. Gli chiederò di pagarmi una cena e vi inviterò tutti quanti così dovrà pagare di più. È partito davvero alla grande"



ZAKARIA E VLAHOVIC - "Danno una visione diversa alla Juventus. La Juve fino a un mese fa doveva vincere. Oggi vuole vincere. Lo si è visto nell’atteggiamento. Il percorso è arrivato stabilizzando la difesa e poi nella bravura di prendere questi due giocatori. Vlahovic ha dato peso all’attacco. Ora sanno che la Juve può segnare in ogni momento, prima non era così sentita questa cosa. Ha trasformato in meglio questa squadra"



ANCELOTTI - "Non ha vinto trofei alla Juve. Stabilimmo record di punti arrivando secondi entrambi le volte. Quello che crea nello spogliatoio è unico e questo è il segreto della sua bravura. L’armonia che riesce a creare nella squadra è tale che sei pronto a buttarti nel fuoco per lui. È il desiderio che ha ogni allenatore per la propria squadra. È una persona eccezionale sotto tutti i punti di vista".