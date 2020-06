5









Botta e risposta Del Piero-Ziliani. L'ex capitano della Juventus ricorda il suo primo contratto firmato, l'inizio di una lunga storia d'amore. Alex scrive sui social: "Sognavo la maglia della Juventus assai prima che Boniperti mi portasse a Torino. Il 28 giugno 1993 il Presidente mi faceva firmare il mio primo contratto e mi ricordava che “vincere non è importante, è la unica cosa che conta”. Il giornalista gli risponde su Twitter: "Con tutto il rispetto, quell'insegnamento, quello slogan, è indecoroso e sorprende che una persona intelligente come lei ne faccia il più caro dei suoi ricordi. Sdogana Moggi e avalla rovina del calcio italiano, tuttora in atto. A 45 anni ci vorrebbe un salto di qualità".