Italia-America, distanze azzerate da un cellulare. Due campioni, e amici, faccia a faccia in una delle tante dirette Instagram.: "Sono fisso a Los Angeles io, sì, i bambini devono finire la scuola online - spiega l'ex capitano della Juve - C'è un po' di sole, qui si sta meglio che in Italia. Sono presidente di una squadra in terza categoria, a livello amatoriale. Tutti fanno un altro lavoro, poi la sera ci si trova per l'allenamento: mi piace come esperienza. Te? Un tempo non facevi neanche 2+2, ora sei esperto di video e tecnologia (ride, ndr)".- ​"Ti ricordi quando ti ho detto di fare la chiamata su Instagram il 5 maggio?". Pronta la risposta di Vieri: "​No, quella cosa non la dovevi dire, mi hai distrutto con il 5 maggio. Non vuoi farmi dormire. Lasciami stare", la sua scherzosa risposta.- "Con Sacchi non avevi tanto spazio, menomale che sono arrivati gli altri che volevano copiarlo. Ero in stanza con Zola e ci preparavamo per andare a cena, non volevamo arrivare tardi la prima volta. Arriviamo dieci minuti prima con già tutti seduti. Gli unici posti liberi erano vicino a Sacchi e dovevamo tenere quei posti per tutto il ritiro. Sono stati grandi insegnamenti".- "Giocare non mi manca un po', mi manca tanto. In Australia mi sono divertito, è stato un salto nel vuoto per me. La mentalità è diversa: ad esempio loro in settimana avevano un giorno libero. Mi ero impuntato per aumentare le sedute, ma poi ho capito che le abitudini erano quelle e mi sono adeguato. Non ero bravo in inglese, è stato tutto diverso e ho conosciuto un nuovo tipo di calcio. Ora sono ingrassato un po', ho un filo di pancetta, 4/5 kg di troppo".- "Mi sono messo seduto perché ti ho visto seduto, mi ricordo, completamente casuale come esultanza. È stato un bel Mondiale anche quello lì (Francia '98, ndr)".- "Mi parlava dell'emozione dell'assist. Ma cosa ne sapeva Pippo? Lui però quando non segnava rosicava tantissimo, lo prendevo in giro quando facevo un gol di più".