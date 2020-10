La vittoria della Juve contro la Dinamo Kiev fa sorridere anche Alex Del Piero, che a Sky Sport ha commentato: "Morata è un vero centravanti che sta sempre in posizione, lascia giocare la Juve stando a centro area. Quando il portiere respinge il tiro di Kulusevski lui sta lì pronto, anche questa è la bravura di un attaccante, che quando non è coinvolto col pallone lo è con la mente. Sul secondo gol Cuadrado fa un cross eccezionale, lui arriva in piena velocità attaccando il primo palo e una volta che prende tempo al difensore schiaccia il pallone in modo imprendibile per il portiere. Diciamo che senza fare grandissime cose ha fatto grandissime cose. Spesso esaltiamo i gol di giocolieri e dribblomani com'è giusto che sia, ma anche la semplicità di essere al momento giusto al posto giusto. E fare la cosa giusta, anche se è la più semplice ma la più efficace".



CON RONALDO - "Con questo sistema di gioco mi sembra difficile che Ronaldo e Morata possano giocare insieme, anche se per Cristiano giocare a ridosso dello spagnolo potrebbe voler dire anche avere spazi più aperti per ricevere la palla tra le linee e andare al tiro. Ma lì dietro ci sta più un giocatore come Dybala che è più capace a innescare lo stesso Morata, i tagli degli esterni o gli inserimenti dei centrocampisti. Se devi giocare con due punte, è ovvio che hai due grandi attaccanti alti, grossi e forti di testa".