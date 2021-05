Analizzando la sconfitta della Juventus col Milan, l'ex numero dieci bianconero Alessandro Del Piero ha commentato così il ko della squadra di Pirlo: "Le pressioni che sono arrivate attorno al mondo Juve in questo periodo hanno influito sull'andamento negativo della squadra - ha detto a Sky - Contro il Milan sapevano che in caso di vittoria avrebbero preso un vantaggio importante in chiave Champions, ma Ronaldo e compagni hanno fatto una partita senza mordente".