E' Pinturicchio l'artista dietro al pennello che un passo dopo l'altro dipinge una zebra. Un video che parte da lontano e tocca un'altra volta i colori bianconeri, quelli che nell'ultimo anno più volte hanno raccontatoe lo hanno nuovamente intrecciato alla Juve. Un ruolo? Un ritorno? Una carica importante? Si è parlato di tante cose in questi mesi, anche se al momento non se n'è fatto nulla. Ma tutto ciò non ha fermato i tifosi, anzi, che rivorrebbero il loro storico numero 10 alla Juve.