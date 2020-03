Alex Del Piero ne ha vissuti un'infinità di Juventus-Inter. Negli studi di Sky Sport l'ex numero dieci bianconero commenta così la vittoria della squadra di Sarri: "Mi sembra di vedere un film già visto, perché la Juve arriva spesso in difficoltà poi nel momento in cui deve vincere e giocare bene lo fa. Dopo il gol l'ha fatto molto bene, ma in generale si vede che c'è ancora differenza tra le due squadre: l'Inter deve ancora crescere, la Juve ha messo in campo una partita ordinata e aggressiva. E ha vinto, che è la cosa fondamentale. Dybala? Devo dire che ha fatto una genialata con Handanovic fuori posizione, ma che lucidità ha avuto anche nel cambiare idea e rientrare con il dribbling?! Entrare con questa lucidità e determinazione non è facile, poi lui nelle corde queste giocate ce le ha. Tra tutti è quello che ha cercato di più di colpire e verticalizzare. Se mi ha sorpreso Higuain titolare? Sì e no, perché anche lui è un giocatore che spesso ha fatto gol in queste partite".