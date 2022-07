"Calza ancora alla perfezione". Così Alessandro, attraverso il suo profilo Instagram, fa ulteriormente impazzire i tifosi della Juventus, già estasiati dalla sua sfida ad Angel Di Maria sulle punizioni.E allora, ADP rincara la dose: in maglia bianconera, a bordocampo, in completo totale che rimanda a tantissimi ricordi. Tutti vissuti con quei colori e le tante persone che ora gli scrivono, sempre al suo fianco.Del Piero aveva seguito l'allenamento della Juventus due giorni fa, insieme a Giorgio Chiellini: sarà ospite speciale per la sfida al Real Madrid. Per lui, altro tuffo nei ricordi. Dolcissimi.