Rivederlo con la maglia dellaaddosso fa sempre un certo effetto. Stiamo parlando diche, dopo la visita dello scorso aprile a Torino, è stato nuovamente "coinvolto" dalla società bianconera durante la tournée americana. Mancherebbe un indizio per fare una prova, ma è innegabile che una certa distanza registrata negli ultimi anni si sia ridotta. Lo riferisce Tuttosport, che sottolinea come la rigidità di qualche tempo fa sia venuta meno, pur sottolineando che al momento non è in programma un ritorno "ufficiale" di Alex alla Juventus, magari con un ruolo in società.