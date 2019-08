Your browser does not support iframes.

Alessandro Del Piero torna a vestire la maglia della Juventus. Ovviamente, non si tratta di quella ufficiale, che per l'ultima volta ha indossato il 13 maggio del 2012, nel 3-1 all'Atalanta con cui ha chiuso la propria avventura a Torino, prima di volare in Australia prima e in India poi, dove ha chiuso con il calcio giocato qualche anno più tardi. L'ex capitano bianconero è oggi collaboratore del club, da nuovo leader dell'Academy di Los Angeles, dove vive da tempo con la sua famiglia.



RIECCO SONIA - A tal proposito, anche i figli sono stati entusiasti di vestire per la prima volta la maglia della Juventus e hanno partecipato con gioia alla giornata insieme a papà Alessandro. Con loro anche la ex moglie di Del Piero, Sonia Amoruso, che ha girato un bel video dell'ex numero 10 all'opera e ha poi pubblicato anche lo scatto dei figli in bianconero tramite le proprie Instagram Stories (trovate tutto nella nostra gallery dedicata). Che sia tornato il sereno in casa Del Piero? Di certo, il futuro tornerà a parlare bianconero.