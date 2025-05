Del Piero torna ai tempi della Juventus: l'aneddoto con Capello

2 ore fa



Le parole di Alessandro Del Piero a Sky:



CAPELLO - "Non parlava né tanto né poco, ma il giusto. Poi però a volte… A Siena vincevamo 3-0 dopo un primo tempo dominato, con gol di tacco e in rovesciata. È entrato nello spogliatoi e ha ribaltato tutto, lanciando le sedie, per farci capire che non dovevamo abbassare il livello. Cercava sempre il dettaglio. Lo fa anche Luis Enrique: è diverso dagli altri spagnoli, vuole andare al sodo come quando giocava da centrocampista".