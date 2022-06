Ci sono novità sul possibile ritorno di Del Piero alla Juventus? No, non parliamo del potenziale ruolo dirigenziale. Adesso i pianeti, secondo Tuttosport, quello juventino e quello dell’ex numero 10 bianconero, tornano ad allinearsi grazie a un evento previsto lunedì a Roseto degli Abruzzi. Del Piero è pronto a rimettersi addosso la leggendaria maglia numero 10 bianconera: dopodomani (ore 20.30) nella città di mare abruzzese al PalaMaggetti andrà in scena la sfida tra le leggende juventine e il Milan Legends in un match di calcio a 5.