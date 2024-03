Durante la sua apparizione su Sky Sport come commentatore degli ottavi di finale di ritorno di Champions League, Alessandroha evocato il trionfo europeo dellanel 1996 e molto altro ancora. Del Piero ha sottolineato il significato del trionfo in Champions League, ricordando la trasformazione della squadra dalla stagione precedente, quando si classificarono settimi in campionato. Ha evidenziato il ruolo chiave di giocatori come Torricelli e Di Livio, che non facevano parte della Nazionale italiana, ma che hanno contribuito in modo significativo alla vittoria europea. Il campione juventino ha enfatizzato il valore delle sconfitte come opportunità di crescita, sottolineando che ogni ostacolo superato ha contribuito alla maturazione e al successo della squadra. La sua testimonianza offre uno sguardo prezioso sul percorso e sulla mentalità vincente che hanno caratterizzato la Juventus di quegli anni.- "Noi abbiamo vinto lo scudetto che l’anno prima eravamo settimi. Con giocatori come Torricelli Di Livio che non erano in Nazionale poi abbiamo vinto anche la Champions. Siamo cresciuti, ci sono tappe che permettono, con le sconfitte, di crescere".