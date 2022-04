Alex Del Piero si è presentato all'Allianz Stadium per la gara contro il Bologna ed è stato l'unico momento da ricordare in una serata complessa e anche brutta per la squadra bianconera. L'unico a suscitare anche i sinceri applausi di tutti i quarantamila dell'Stadium, in un'ovazione lunga come i 10 anni trascorsi dall'ultima volta. Lo stesso volto, gli stessi gesti e un amore che non cambia mai. In piedi, braccia spalancate per abbracciare tutti gli spalti, un po' di commozione e una doppia V fatta con le mani e alzata al cielo. Tra nostalgia e sogni.Una serie di indizi - scrive Tuttosport - si è accumulata: dopo anni di distanza dai quartieri bianconeri di Torino, Del Piero si è visto alla Continassa un paio di volte, ieri è riapparso allo Stadium e i social della Juve hanno celebrato la cosa fin dal primo pomeriggio, arrivando a postare il video dell'ovazione con un titolo significativo: «Bentornato a casa». Per molti è stato quindi l'inizio di un disgelo, anche se conferme non arrivano. Ma nulla di ciò che è avvenuto di recente è mai accaduto in dieci anni. Tornerà presto a Los Angeles, per occuparsi come ambasciatore bianconero in California dell'Academy, ma non è detto che rimanga lì a lungo. I tifosi sognano e potrebbero non essere gli unici.