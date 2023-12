Il mondo del calcio è spesso caratterizzato da storie e connessioni uniche, e una di queste sta emergendo nellatra il giovane talento Kenane la leggenda del club, Alessandro. Le parole di Ros, l'agente dell'attaccante turco-tedesco, svelano un rapporto che va oltre la semplice condivisione di un club, unendo aspirazioni, stile di gioco e la passione per la maglia bianconera.Il procuratore ha infatti dichiarato: "Lui è venuto qui per fare gol così, ma soprattutto per trionfare, per vincere campionati e Champions League: me lo immagino qui fra 10 anni. Se la Juventus vuole un numero 10, Yildiz è il numero 10: questo è il suo ruolo, è un ragazzo che fa innamorare. Lui è una combinazione perfetta fra l’estro del padre turco che per lui è un grande esempio e la disciplina della mamma tedesca: sa perfettamente quello che vuole." Queste parole non sono solo un complimento, ma una prospettiva del futuro secondo la visione di Ros, il quale ha anche notato l'esultanza di Yildiz, che ricorda quella iconica dello stesso Del Piero. Un gesto che va oltre il semplice omaggio, ma che testimonia una comprensione profonda del significato della maglia bianconera e dei valori che essa rappresenta.Il rapporto tra Yildiz e Del Piero va oltre il campo di gioco. Come rivelato a Tuttosport, i due sono in contatto diretto da tempo, addirittura si sono parlati dopo il gol segnato contro il Frosinone, un gol che il giovane attaccante aveva provato molte volte in allenamento. Kenan Yildiz non solo riconosce il valore e la storia di Del Piero alla Juventus, ma ascolta i suoi consigli e si ispira alla sua esperienza vincente. Yildiz, un nome destinato a risuonare nei corridoi dell'Allianz Stadium, è descritto come un giocatore che si prepara da quando è piccolo per diventare un top player. La combinazione di talento ereditato dal padre turco e la disciplina trasmessa dalla madre tedesca lo rendono non solo un calciatore eccezionale, ma anche un ragazzo con una visione chiara del suo futuro e degli obiettivi da raggiungere con la maglia della Juventus.