Alex Del Piero a sorpresa al Teatro Alfieri: la reazione dei tifosi Juve VIDEO

Getty Images for Laureus

Mentre si ingrossa sempre di più il fronte di coloro - tra tifosi e addetti ai lavori - che ne invocano il ritorno in società , con un ruolo dirigenziale di peso,non smette mai di far emozionare gli juventini e di suscitare grande nostalgia. Ne è una testimonianza l'evento in scena ieri sera aldi Torino, dove lo storico capitano della Vecchia Signora si è presentato a sorpresa salendo sul palco per il gran finale di "Calcio Spettacolo", lo show degli, il trio comico noto per le gag, parodie e imitazioni a tema calcistico.

Del Piero allo show degli Autogol

"Era in prima fila e nessuno di voi se n'è accorto", hanno rivelato alla platea i tre ragazzi diventati virali sui social. Poco prima il numero 10, sul grande schermo del teatro, era stato il protagonista di uno sketch di sette anni fa in cui gli Autogol lo rapivano per averlo nella loro squadra di Fantacalcio. Dopodiché l'apparizione vera, in carne e ossa, celebrata da centinaia di spettatori intonando a squarciagola i cori di ordinanza: "Un capitano, c'è solo un capitano" e "Sarò sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è: Alessandro Del Piero olè...", racconta Il Corriere di Torino, che riflette così: "All'Allianz Stadium i gruppi organizzati bianconeri contestano la deludente attualità bianconera, tra cori ostili e silenzi assordanti. Ma al Teatro Alfieri basta un saluto di Del Piero per mandare i tifosi juventini in visibilio. Nostalgia canaglia".