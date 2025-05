Del Piero svela un aneddoto su Capello: le parole

4 ore fa



Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di SkySport ed ha raccontato un aneddoto di Fabio Capello quando era il suo allenatore alla Juventus. Le sue parole:



DEL PIERO SU CAPELLO- "Non parlava molto, né troppo poco, ma quel che serviva. Però, certe volte… A Siena stavamo vincendo 3-0 dopo un ottimo primo tempo, con bei gol. È entrato nello spogliatoio e ha creato scompiglio, buttando le sedie, per dirci di non rilassarci. Cercava sempre la perfezione. Anche Luis Enrique fa così: è diverso dagli altri spagnoli, va dritto al punto come faceva quando giocava a centrocampo".