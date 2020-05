In una chiacchierata su Instagram a tutto tondo con l'ex avversario Ronaldo, Alex Del Piero ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro: "Non mi è mai scattato il clic per decidere cosa fare in futuro, forse un ruolo dirigenziale è quello al quale mi approccerei di più, ma voglio ancora prepararmi bene uno o due anni. In Australia ho vissuto un calcio diverso con tanta fisicità e poca tecnica. Ora lo sto vivendo da giornalista in tv, viverlo da vari aspetti mi aiuta a comprenderlo di più".