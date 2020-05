Alex Del Piero ammette un vecchio desiderio in una diretta Instagram insieme all'ex interista Ronaldo: "Per il mio stile di gioco, non mi sarebbe dispiaciuto provare un'esperienza in Spagna. Lì giocano a viso aperto come voi brasiliani - racconta Del Piero - Mi ricordo quando una volta ci siamo affrontati in nazionale, forse l'unica". "Eravamo in un torneo in Francia - risponde Ronaldo - è finita 3-3 con due gol tuoi e uno mio". Alex analizza: "Per gli italiani è sempre stato importante difendersi bene, quella volta mi ricordo che voi attaccavate e noi ripartivamo in contropiede".