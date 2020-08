Dop l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus, non poteva mancare il commento di una leggenda bianconera come Alessandro Del Piero. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Ormai è cambiata la percezione degli ex giocatori che diventano allenatori, oggi subito si dà fiducia senza gavetta, vedi ad esempio i fratelli Inzaghi e non solo. Pirlo ha qualità intellettuali speciali. Paragone con Zidane? Sbagliato, lui aveva fatto gavetta con Ancelotti come secondo e aveva allenato la squadra B del Real. Pirlo comunque conosce bene l'ambiente Juve, giocatori e società, penso si siano parlati in maniera chiara. Grande sorpresa sicuramente, ma nulla toglie che possa fare grandi cose, anzi me lo auguro."