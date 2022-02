Le parole di Alessandro Del Piero a Sky Sport:



OBIETTIVO ZANIOLO – "Mi aveva sorpreso la personalità, oltre alle qualità fisiche e tecniche. L'augurio è che la tecnologia lo aiuti nella prevenzione di eventuali altri infortuni. I giocatori di oggi hanno un grande vantaggio rispetto a 20 anni fa. Poi può sempre capitare. Sia per lui sia per Balotelli vale il discorso legato alle prestazioni, e per gli attaccanti anche dei gol. Servono performance di risalto. Indubbiamente Balotelli ha più esperienza internazionale rispetto ai giovani e questa può essere una chiave di lettura. Ma questa Italia ha bisogno tanto dell’unione e della forza del gruppo".