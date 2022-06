Intervistato da ESPN, Alessandro Del Piero ha parlato del probabile ritorno di Pogba alla Juventus: "Sarebbe meraviglioso per la Juventus - ha detto la leggenda bianconera - sicuramente. Rinforzerebbe la parte di campo in cui c’è più bisogno, per assistere Vlahovic ma anche per proteggere la difesa, che saluterà Chiellini. Se vuoi andare in un club dove sei amato devi tornare alla Juve. Il primo anno Paul era giovane, protetto da Pirlo, Vidal, Marchisio. Ora dovrà essere lui il giocatore da seguire, ha un’altra responsabilità. Al Manchester United ha avuto diverse difficoltà che l’hanno fatto crescere".