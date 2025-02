AFP or licensors

Alessandrha commentato su Sky la prestazione"Yildiz? Un giocatore come lui, Conceicao, Nico Gonzalez, hanno bisogno di tanti palloni. La Juventus non fornisce tanti palloni, non ci sono state tante azioni da uno contro uno. Le più pericolose sono arrivate da Weah e Gatti. Perché ci sono tante ripartenze, dove è molto brava, manca un gioco più fluido".L'ex capitano della Juve ha aggiunto sul momento dei bianconeri: "Questo grande cambiamento che è in atto è un'arma a doppio taglio, porta entusiasmo da una parte ma anche preoccupazioni che abbiamo riscontrato in alcune partite. Il senso di pesantezza della maglia, è molto ambizioso quello che stanno facendo, è la più giusta? La Juve è nel limbo".