Le parole di Alessandro Del Piero a Sky Sport su Cristiano Ronaldo e i problemi della Juventus: "Non dobbiamo spiegare nulla, Ronaldo fa la differenza in qualsiasi squadra. Un Cristiano Ronaldo felice la fa ancora di più. Alla Juventus non lo era più, non lo abbiamo visto sorridere come prima, magari anche per i risultati che non arrivavano a fine stagione. Oggi lo abbiamo visto, era un giocatore rinato. Rinato già dall'annuncio al Manchester United. La Juve ha anche altri problemi da risolvere, che non sono totalmente dipendenti da Ronaldo. Oggi c'erano più responsabilità su giocatori attorno a lui. Chiesa e Dybala devono fare uno step in più. Loro con Cuadrado dovranno fare la differenza"