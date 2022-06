L'ex bandiera della Juve, Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ESPN, dove ha commentato anche il possibile ritorno di Lukaku all'Inter.



'Per questo è andato spesso in panchina, poi durante la stagione è emersa la sua volontà di tornare all'Inter. Poi Tuchel ha provato a sistemare le cose, ma quando fai dichiarazioni del genere il danno è già fatto, vuol dire che la tua testa non è più lì. All'Inter può fare grandi cose, in Italia può essere dominante a livello fisico'.