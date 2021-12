4 dicembre 1994: una perla che suggella una rimonta fondamentale per la prima Juventus di Marcello Lippi, firmata da colui che ne sarebbe diventato l'emblema più importante. Il gol di Alex Del Piero contro la Fiorentina viene ogni anno celebrato come un elogio alla bellezza: un gesto istintivo, sorprendente, eterno. E importantissimo per la stagione. "Masterpiece of the day", ha scritto la Juventus. E anche l'ex capitano bianconero ha voluto ricordarlo, con un post su Instagram. Video del gol e parole di un certo peso: "27 anni oggi... Un momento magico che ha cambiato la mia carriera".