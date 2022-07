Intervenuto nel corso della trasmissione Calciomercato L'originale,ha parlato del futuro di, con un pizzico di nostalgia: "Se lo vedo bene al Milan? Lo vedevo molto bene in bianconero in realtà, vederlo con un'altra maglia sarà strano. Ha qualità che si possono sposare bene sia con gli attaccanti che i centrocampisti, il suo ruolo è quello di collante tra i due reparti. Sono sorpreso che non abbia trovato una nuova casa".