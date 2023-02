Alex, a Sky Sport, parla così del momento della: "Senza Di Maria, l'Argentina non avrebbe portato a casa il Mondiale. Non solo per il gol, ma anche per la sfrontatezza e la personalità. Ma anche per il modo in cui tocca la palla e la pericolosità, anche se è a quaranta metri dalla porta. Poi per la visione di gioco: è un giocatore con una qualità superiore che spicca sempre. È un bene per la Juve che ci sia".