Alex Del Piero conosce bene Conte, e a Sky Sport l'ex numero 10 della Juve ha commentato la situazione dell'allenatore dell'Inter: "Non credo che sia arrivato al punto di sbattere la porte e andarsene, c'è un ottimo rapporto con Marotta e un progetto che secondo me sta andando bene. Oggi manca ancora qualcosina, che per Antonio, per com'è maniacale, è quello che gli fa dire che avevano un'occasione importante tra le mani. Ecco perché il vero rammarico deve averlo l'Inter, dall'alto della sua esperienza ci credeva di vincere subito nonostante le difficoltà. Deve fare ancora l'ultimo passo, che è quello che ti porta a vincere ma è anche il più complicato".