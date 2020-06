Alessandroparla a Sky di Antonioe del suo passaggio in nerazzurro. Dopo le frasi sul rigore di Ronaldo , ha dichiarato: “Effetto molto strano vederlo all’Inter. L’Inter insieme al Milan è stata per anni la nostra diretta avversaria in tutto e per tutto. Per tutta la carriera di Antonio e per quello che abbiamo fatto insieme. Dal punto di vista professionale sono certo che rimarrà col cuore juventino e sono altrettanto certo che darà il 110% per battere la Juve in campionato. Fa parte della sua indole, quella di concedersi al massimo per chi sta lavorando. Indipendentemente dai colori, lì si tratta di personalità e di come uno interpreta la professione. Non dipende più dal passato che hai. Certo che, ovviamente, con tutto quello che è successo, all’inizio è stato un filino... come dire... vabbè, avete capito...”.- "Ci ho parlato qualche settimana fa. Ho fatto una piacevole chiacchierata su vari temi, sul discorso campionato eccetera ovviamente stava aspettando il via, da persona maniacale qual è lui che ha bisogno del campo per esprimersi in maniera definitiva e completa. Devo dire che sicuramente partirà a mille, o comunque si giocherà la carta di partire a mille, sia sotto il profilo fisico sia sotto quello mentale, soprattutto. Chi affronterà meglio questo periodo, che è unico nel suo genere, dal punto di vista mentale può veramente fare la differenza, perché è un nuovo inizio".