ha voluto commentare, a Sky Sport, la notizia della morte inaspettata della ex stella NBA Kobe Bryant. Il cestista, deceduto dopo un incidente con il proprio elicottero a soli 41 anni - insieme alla figlia tredicenne - era un grande amico del capitano della Juventus , che ormai è di casa in quel di Los Angeles, dove il Black Mamba giocava. Ecco il suo messaggio:Quando se ne vanno persone di questo calibro è difficile trovare parole. Si basava sui fatti e tutti hanno apprezzato la sua dedizione nel sociale. Per me è stato un modello, è tutto così triste".