Alex Del Piero ha commentato così il ritorno di Allegri alla Juve: "Penso sia un segnale importante tornare sulla strada percorsa andata molto bene per la Juve, perché raggiungere due volte la finale di Champions è una cosa incredibile. Ma c'è anche un'apertura su un ruolo manageriale che potrebbe espandere le responsabilità di Allegri e avere un potere maggiore sulla scelta dei giocatori. E' un ritorno molto importante e oneroso per la Juve, un chiarissimo segnale per tornare subito a dominare in Italia e possibilmente a fare l'ultimo passo per la Champions".