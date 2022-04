Le parole di Alessandro Del Piero a Sky:



10 ANNI – “Sono tanti. Il caso ci ha portato al 10. Non c’è stata un’occasione prima per varie vicissitudini. Accompagnavo la mia Academy di LA, c’era l’opportunità della partita, abbiamo portato i ragazzi e mi sono unito anche io. La Juve mi ha chiesto di fare un saluto ai tifosi con questa piccola presentazione, sono stato molto felice. In quello stadio ho giocato solo 1 anno, ma un anno particolare”.