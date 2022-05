Metti una foto con Del Piero, al NYSE, ossia al New York Stock Exchange. Bene: la Serie A giganteggia alle loro spalle e al Nyse spuntanoDelcome testimonial d'eccezione.Ne ha approfittato Eric Explores, social media proprio del Nyse, che ha visto i due campioni ex Juve e ha chiesto di fare una foto con loro. Però con la sciarpa giallorossa.Prima Vieri l'ha afferrata, poi al rifiuto di Del Piero l'ha fatta sfilare anche lui. E' scappato però un "in bocca al lupo" per la finale di questa sera.