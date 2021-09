a L’Originale, in onda su Sky Sport, dice la sua sul risultato di Napoli-Juve, affermando: “Penso che stia pagando un po’ di cose, ora gli occhi sono puntati su Ronaldo per varie ragioni, per la comunicazione all'ultimo momento e altro, ma la verità è che Juve col cambio diper riprendere delle abitudini diverse. Il Napoli si è rinforzato, ha fatto un passo in avanti con Spalletti, è maturato. Anche sotto è andato con calma a cercare il gol, che poi è arrivato con un po' di fortuna. Ma è andato con una serenità di fondo che è data da un uomo in panchina che ti può dare quella cosa lì.”.