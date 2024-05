Juventus, Del Piero allenatore: come sarà? Il siparietto con Capello e Cambiasso

Una notte di Champions League è appena passata, un'altra magari serata di stelle, campioni e grandi partite. Con un parterre al commento delle gare come sempre ricchissimo: negli studi di Sky, infatti, erano presenti Alex Del Piero, Fabio Capello e il Cuchu Cambiasso, che hanno dato vita a un divertente siparietto sugli stili di un allenatore. Il tutto a partire dal commento del Real Madrid e delle scelte di Carlo Ancelotti. Eccolo di seguito.Del Piero spiega: "Il Real ha questa capacità di esaltarsi negli episodi e, anche in una fase di sofferenza, riesce a tirar fuori qualcosa di straordinario. E l'imbeccata di Vinicius per Rodrygo è qualcosa di non scritto, è qualcosa che nasce veramente dalla fantasia di questi ragazzi che hanno - oltre alle qualità fisiche impressionanti - una capacità di leggere le situazioni e vedere lo spazio dove non c'è... Questo fa la differenza perché poi si può impostare la partita bene, si possono fare le cose giuste tatticamente, ma gli episodi aiutano a portare la partita verso una parte o verso l'altra".Poi interviene Fabio Capello, che scherza:Immediata la replica: "Mister, gli schemi, la tattica sono fondamentali, ma a questo livello parliamo di allenatori che di schemi e tattica possono insegnare a chiunque per cui i giocatori devono capire...". E anche Cambiasso inserisce la sua dose di ironia:E Cambiasso conclude: "Ma intanto Ancelotti mette tutti nelle posizioni in cui giocano bene. Fare questa gestione non è poi così male".