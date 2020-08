La notizia ha detonato il mondo, non solo calcistico. Perché Messi va oltre lo sport, e la sua decisione di voler lasciare il Barcellona ha scosso questo pianeta. Dopo 20 anni la gloriosa storia d’amore tra la Pulce e i blaugrana potrebbe veramente finire, scatenando i rumors sulla sua prossima meta – Manchester City e United, PSG e Inter (sogno?) le squadre in corsa – Tanti i motivi della rottura, ancora di più i messaggi di illustri personaggi dal mondo del calcio che si sono schierati con Messi, come la bandiera della Juventus Alex Del Piero, che gli ha dedicato una storia su Instagram: “Per ogni fine c’è un nuovo inizio! In bocca al lupo Leo”.