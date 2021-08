Ospite di Sky Sport, l'ex capitano della Juventusha parlato dell'addio tra Leo Messi e il Barcellona: "Sono rimasto un po' così, perché penso che tutti noi avevamo la voglia di vederlo finire la carriera con il Barcellona. Sono shockato, perché quando l'abbiamo rivisto in questo precampionato era sorridente, sembrava mandasse messaggi di buon auspicio e che tutto fosse ok; invece è arrivata una doccia fredda. Sicuramente ora farà un'avventura diversa, totalmente nuova. Non voglio giudicarlo dal punto di vista morale perché il nostro è un mondo particolare e le decisioni avvengono per determinati motivi: può essere una decisione sua, presa da entrambi e anche la scelta migliore per entrambe le parti".- Dal punto di vista economico penso che. Da una parte Guardiola e un gioco che Messi conosce molto bene, dall'altra la fresca vittoria della Coppa America con Di Maria che ha detto cose molto forti nei suoi confronti. Poi c'è Neymar che l'ha riconosciuto come primo e unico al mondo. Forse in questo momento tira più l'aria francese che inglese...